В Коми завели дело после получения детьми из интерната ожогов от борщевика

Расчистка территории от борщевика и лопухов. Архивное фото

Расчистка территории от борщевика и лопухов. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Следователи в Коми возбудили уголовное дело после того, как воспитанники Пажгинской школы-интерната получили ожоги при уборке борщевика, сообщает Следственный комитет России.

Ранее в СМИ появилась информация, что воспитанники Пажгинской школы-интерната без спецодежды убирали ядовитое растение борщевик, в результате чего их кожа покрылась язвами и ожогами. Прокуратура и следователи в Коми организовали проверку по фактам, изложенным в публикациях. В Минобразования республики заявили, что идет служебное расследование.

"По результатам доследственной проверки по факту получения подростками ожогов в результате уборки ядовитого растения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, изучают документацию, связанную с проведением инструктажа для подростков.