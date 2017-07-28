В Самаре священника подозревают в угоне припаркованных у храма автомобилей

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Полиция Самарской области подозревает 57-летнего священника в угоне припаркованных у храма автомобилей с целью сбыта металлолома, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В конце мая в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Самаре поступило сообщение о пропаже четырех отечественных легковых автомобилей 2005 года выпуска. Со слов заявителя, среди похищенного были два автомобиля ВАЗ 21104, а также ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101. Все они с 9 мая текущего года были припаркованы на территории религиозного учреждения, расположенного на улице Революционной", — говорится в сообщении.

По данным "Яндекс Карт", на улице Революционной города Самары расположена католическая церковь Святой Троицы.

Священник договорился со своим знакомым по поводу парковочных мест для автомобилей. Однако в конце мая в указанном месте знакомый транспортные средства не обнаружил.

Из собранных в ходе работы материалов следовало, "что 57-летний знакомый потерпевшего – служитель одной из религиозных организаций, с помощью эвакуатора перевез автомобили в пункты приема металлолома и сдал их". Вырученные от продажи деньги он потратил на собственные нужды.

"После установления обстоятельств преступления сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для разбирательства. В ходе общения с полицейскими он не стал отрицать своей причастности к содеянному. Ведется следствие", — уточняют в полиции.