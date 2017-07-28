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Происшествия

Кадыров надеется на реакцию МВД на инцидент с проверкой чеченок в Воронеже

17:5228.07.2017
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фотоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 28 июл –РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что глава МВД России Владимир Колокольцев отреагирует на инцидент с проверкой документов в Воронеже у уроженок Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Ранее просьбу разобраться с инцидентом Колокольцеву направил президентский Совет по правам человека (СПЧ). Правозащитникам от коллег из СПЧ при главе Чеченской республики поступила информация о том, что 27 июля в Левобережном районе Воронежа сотрудники полиции в штатском, не предъявив собственных удостоверений, потребовали документы у двух жительниц Воронежа, которые вышли на прогулку с трехмесячным ребенком, не захватив с собой паспортов. Женщины попросили объяснить причину проверки документов, в ответ на это полицейские потребовали проехать с ними в отделение.

На видео, распространенном в мессенджере WhatsApp видно, как подоспевший на место инцидента брат одной из девушек, пытавшийся разобраться в случившемся, был препровожден в отдел полиции в наручниках. От девушек также требовали проехать с ними в отделение.

"Я удивлен, что власти Воронежской области не дали оценку происшедшему. Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

 

Позор! Вот так, одним словом можно охарактеризовать вопиющий инцидент, произошедший в Воронеже. Молодые люди в джинсах и футболках остановили на улице двух девушек-чеченок и потребовали предъявить паспорта. Сами же "требователи" не показали никаких документов, дающих право задерживать девушек с грудным ребёнком и требовать паспорта. Они даже устно не представились. Единственная причина "паспортного контроля", проводимого молодыми людьми с характерной спортивной внешностью, национальность гражданок России, длительное время проживающих в Воронеже. Также причиной является то, что они в платках. Настоятельные просьбы несовершеннолетней девочки объяснить ей, кто эти люди, где и кем они работают, остаются без ответа. Они также не могут ответить, по какому закону девушки должны брать с собой паспорта, выходя в магазин за покупками. В то же время, находящиеся вблизи сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее, не произносят ни единого слова. Приехавшего на место инцидента брата, который также пытается выяснить, что случилось, как особо опасного преступника валят на асфальт, надевают наручники и увозят в отдел. Одновременно молодые люди, требующие документы у девушек, провоцируют находящихся вблизи женщин преклонного возраста на межнациональный конфликт. У меня нет данных о том, какое ведомство представляли молодые люди, которые в центре города умышленно создали конфликтную ситуацию, способную перерасти в уличные беспорядки. Но судя по тому, что при них офицеры полиции не призывали их к порядку, ребята чувствуют себя уверенно, знают, для чего нужен маскарад с проверкой. Межнациональный мир и согласие в обществе являются главным достоянием России. Наши враги в первую очередь хотят расшатать их. Я удивлен, что власти Воронежской области не дали оценку происшедшему. Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента. #Кадыров #Россия #Чечня #Воронеж #Происшествие

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

 

Он выразил мнение, что молодые люди умышленно спровоцировали конфликтную ситуацию, способную перерасти в уличные беспорядки, а причиной "паспортного контроля" стал головной убор девушек.

Как ранее сообщили правозащитники, по их информации, полицейские обратились к двум женщинам, "поскольку они были одеты в длинные платья и платки, значит, якобы могли совершить теракт".

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Происшествия
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