Кадыров надеется на реакцию МВД на инцидент с проверкой чеченок в Воронеже

ГРОЗНЫЙ, 28 июл –РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что глава МВД России Владимир Колокольцев отреагирует на инцидент с проверкой документов в Воронеже у уроженок Чеченской Республики.

Ранее просьбу разобраться с инцидентом Колокольцеву направил президентский Совет по правам человека (СПЧ). Правозащитникам от коллег из СПЧ при главе Чеченской республики поступила информация о том, что 27 июля в Левобережном районе Воронежа сотрудники полиции в штатском, не предъявив собственных удостоверений, потребовали документы у двух жительниц Воронежа, которые вышли на прогулку с трехмесячным ребенком, не захватив с собой паспортов. Женщины попросили объяснить причину проверки документов, в ответ на это полицейские потребовали проехать с ними в отделение.

На видео, распространенном в мессенджере WhatsApp видно, как подоспевший на место инцидента брат одной из девушек, пытавшийся разобраться в случившемся, был препровожден в отдел полиции в наручниках. От девушек также требовали проехать с ними в отделение.

"Я удивлен, что власти Воронежской области не дали оценку происшедшему. Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Он выразил мнение, что молодые люди умышленно спровоцировали конфликтную ситуацию, способную перерасти в уличные беспорядки, а причиной "паспортного контроля" стал головной убор девушек.

Как ранее сообщили правозащитники, по их информации, полицейские обратились к двум женщинам, "поскольку они были одеты в длинные платья и платки, значит, якобы могли совершить теракт".