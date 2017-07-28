В Москве на Люблинском пруду спасли двух тонувших девочек

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Две девочки едва не утонули в Люблинском пруду на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел в 450 метрах от поисково-спасательной станции "Текстильщики". Во время патрулирования, в 20 метрах от берега, дежурной сменой были замечены два тонувших ребенка 2004 года рождения.

"Спасатели незамедлительно приступили к спасательный работам. Дети были доставлены на станцию, где им оказали первую помощь", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время ожидается прибытие скорой помощи, а также родителей детей.