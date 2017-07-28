Жителя Псковской области будут судить за избиение фельдшера скорой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дело в отношении мужчины, обвиняемого в избиении врача скорой помощи, которая везла его в больницу, сообщает в пятницу СУСК РФ по Псковской области.

По данным следствия, вечером 2 июля бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к одному из увеселительных заведений в город Великие Луки, где находился нетрезвый мужчина 27 лет с телесными повреждениями. Медицинскими работниками было принято решение о его госпитализации.

"По пути следования в больницу пациент, находясь в салоне автомашины, умышленно, из хулиганских побуждений нанес старшему врачу бригады удар ногой в бедро. Когда машина была остановлена, он выбежал вслед за пострадавшей и ударил ее второй раз ногой в область груди. В результате последней были причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков и ушибов", — уточняет СУСК.

Уголовное дело в отношении мужчины расследовалось по статье "побои". В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует региональное следственное управление.