Электричество вернется в Крым в течение часа, заявил депутат Госдумы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Причина энергосбоя в Крыму установлена, неполадки устранены, полная подача электричества будет восстановлена в течение часа, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет.

"Причину выяснили — со стороны Тамани произошел сбой, закоротило, в результате произошло полностью отключение энергосистемы, сработала защитная автоматика. Сейчас полностью разобрались в ситуации, устранили неполадки. Дана команда на включение, собираем сети, максимум через час электричество появится в домах", — сказал Шеремет, ранее занимавший пост первого вице-премьера Крыма.

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