В Симферополе частично восстановили энергоснабжение, сообщил источник

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Энергоснабжение в отдельных районах Симферополя восстановлено, полностью свет в Крым планируют вернуть в течение часа, сообщил РИА Новости источник.

"Восстановлено энергоснабжение в отдельных районах Симферополя… Полностью электроснабжение в Крыму может быть восстановлено в течение часа", — сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил, удалось ли наладить переток из Краснодарского края или полуостров перешел на собственную генерацию.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик ранее заявил, что Крым в пятницу остался без света, власти региона работают над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение.

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