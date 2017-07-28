МАК начал расследование после падения "кукурузника" на Кубани

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию падения самолета Ан-2 в Краснодарском крае, сообщается на сайте МАК.
"В соответствии с российским воздушным законодательством, Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу пресс-служба Южного СУТ СК России сообщила, что следователи устанавливают причины падения самолета Ан-2 в Краснодарском крае.
По версии следствия, самолет упал в оросительный канал, который впадает в реку Ангелинский Ерик. Два пилота, управлявшие самолетом, остались живы. Они получили небольшие повреждения.
По информации МАК, командир воздушного судна получил травмы, самолет — значительные повреждения.