Правоохранители задержали аферистов, продававших пенсионерам "чудо-приборы"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. МВД РФ при поддержке Росгвардии задержало 16 аферистов, продававших "чудо-приборы" для лечения мужских болезней, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Задержаны 16 членов организованной группы, которые под видом дорогостоящего медицинского оборудования, предназначенного для лечения тяжелых заболеваний, распространяли по всей территории РФ неэффективные приборы", — сказала Волк.

Полицейские выяснили, что подозреваемые через рекламу в бесплатных печатных изданиях предлагали "приборы, способствующие лечению мужских заболеваний".

Работа группы была хорошо организована, роли распределены: кто-то выполнял роль курьера, кто-то сидел в колл-центре, кадровый отдел нанимал новых сотрудников и проводил тренинги.

Диспетчеры отвечали на телефонные звонки и предлагали покупателям целый ассортимент услуг – от общения с "специалистами по биорезонансной энергетике" и определения диагноза до покупки "эксклюзивных целительных препаратов и приборов, усиливающих их лечебное воздействие".

"Злоумышленники убеждали потерпевших, в основном пожилых мужчин, в эффективности приборов, сообщали, что они отсутствуют в открытой продаже и выпускаются в ограниченном количестве. Под видом дорогостоящего медицинского оборудования и препаратов потерпевшим реализовывали недорогие и неэффективные устройства", — отметила Волк.

Десять обысков по этому делу прошли в Москве и Санкт-Петербурге на складах и в офисах – изъяты телефоны, компьютеры с базой данных потерпевших и черновые записи. Выяснилось, что стоимость аппаратов завышалась в десятки раз. Выручка аферистов с одного клиента составляла от 100 тысяч до 3 миллионов рублей.

Некоторые из задержанных в возрасте от 27 до 68 лет, как оказалось, уже имеют судимость. По факту произошедшего возбуждено дело о мошенничестве.