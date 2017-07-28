Более 90 жителей Ингушетии разыскиваются за участие в боях в Сирии

НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Более 90 жителей Ингушетии объявлены в международный розыск за участие в боевых действиях на территории Сирии на стороне международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, сообщает региональная прокуратура.

"Ведется уголовное преследование десятков лиц из числа, участвовавших в вооруженном конфликте в Сирии на стороне ИГ* и антиправительственных вооруженных формирований. К настоящему времени семь из них уже осуждены, организован международный розыск 91 лица", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с начала года в Ингушетии к уголовной ответственности привлечен один участник террористической группировки и пятеро пособников боевиков, выявлено шесть преступлений экстремистской направленности и четыре преступления, связанных с финансирование террористической деятельности.

"В республике зарегистрировано 54 преступления террористического характера. Большинство из них (32 из 54) по-прежнему составляют факты участия в боевых действиях на территории Сирии", — отмечает надзорное ведомство.

Ранее МВД по Ингушетии сообщало, что с 2014 по 2016 год были заведены уголовные дела на 118 жителей республики, которые обвиняются в участии в террористических организациях за рубежом.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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