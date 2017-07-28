В Вологодской области ищут пропавшего десятилетнего мальчика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Вологодской области ищут 10-летнего мальчика, пропавшего во время семейного отдыха, сообщает региональное СУ СК РФ.

"По данным следствия, 27 июля 2017 года семья мальчика отдыхала в районе поселка Надеево Вологодского района. В какой-то момент 10-летний ребенок ушел от места семейного отдыха, и с тех пор его местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту исчезновения ребенка. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняются причины ухода ребенка и его местонахождение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, включая следователей и криминалистов областного аппарата следственного управления СК РФ по Вологодской области. Организованы поиски мальчика с привлечением специалистов органов внутренних дел, МЧС и других ведомств.