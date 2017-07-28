В Чебоксарах нашли тела пропавших в 2006 году молодых людей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Тела молодого человека и девушки, пропавших в 2006 году, нашли в автомобиле на дне Волги в Чебоксарах, следователи возобновили уголовное дело об убийстве, сообщили в пятницу в СУСК РФ по Чувашии.

По информации ведомства, последний раз 25-летнего жителя Чебоксар и его 22-летнюю знакомую видели вечером 7 декабря 2006 года, когда они отъезжали на автомобиле "ВАЗ-21099", принадлежащем отцу молодого человека, от места работы девушки. С тех пор об их местонахождении ничего известно не было. После исчезновения молодых людей следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", расследование которого в последующем было приостановлено.

СУСК отмечает, что никаких новых сведений об их местонахождении долгое время не было, пока 26 июля в правоохранительные органы Чебоксар не поступило сообщение о том, что на дне реки Волги в нескольких десятках метрах от берега имеется крупный предмет, похожий на автомобиль.

"После обследования указанного объекта было принято решение о его извлечении из воды: имелись предположения, что это мог быть именно тот автомобиль "ВАЗ-21099", на котором бесследно исчезли вышеуказанные молодые люди. После подъема автомобиля 27 июля 2017 года и доставления его на берег в салоне были обнаружены тела предположительно пропавших без вести парня и девушки", — говорится в сообщении.

При осмотре салона машины были обнаружены паспорт и водительское удостоверение на имя молодого человека, а также свидетельство о государственной регистрации автомобиля, уточняет следственное управление.

В связи с этим первый отдел по расследованию особо важных дел возобновил расследование уголовного дела.

"Назначены медицинские и решается вопрос о назначении автотехнической судебных экспертиз. Следствием рассматриваются различные версии, в том числе гибель молодых людей в результате несчастного случая", — добавляет СУСК.