СК проверяет сообщение об унижении педагогом учеников барнаульского лицея

БАРНАУЛ, 28 июл – РИА Новости. Следователи в Алтайском крае начали доследственную проверку по сообщению СМИ об унижении педагогом учеников барнаульского лицея, сообщил РИА Новости в пятницу представитель СУСК РФ по региону.

Ранее в эфире местного телевидения вышел сюжет, в котором родители барнаульских школьников рассказали о том, что якобы учительница начальных классов лицея №112 унижала их детей. В качестве доказательства была предоставлена диктофонная запись. "Следственный комитет начал проверку по сообщению СМИ об унижении учеников, по результатом которой будет принято процессуальное решение", — сказал представитель управления.

По его словам, СК даст правовую оценку действиям учителей и руководства школы.