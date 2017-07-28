В МВД рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП на Алтае

БАРНАУЛ, 28 июл – РИА Новости. Два человека, пострадавшие в ДТП с четырьмя погибшими в республике Алтай, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

По данным МВД РФ по республике, четыре человека погибли, в том числе двое детей, еще два человека пострадали в ночь на пятницу в результате опрокидывания автомобиля "ГАЗ-2217".

"Авария произошла на 579-м километре Чуйского тракта, водитель автомобиля "ГАЗ-2217" на опасном повороте не справился с управлением и опрокинулся в кювет, в результате погибли водитель, женщина и двое детей 10 и 13 лет, еще двое взрослых в тяжелом состоянии доставлены в больницу", — сказал представитель ведомства.

На месте ДТП работает следственная группа, известно, что все пассажиры и водитель были из Новосибирска.