В Новороссийске задержали зараженную партию персиков из Турции

КРАСНОДАР, 28 июл — РИА Новости. Россельхознадзор по Кубани задержал более 90 тонн турецких персиков, зараженных цветочным трипсом; это уже 14-й случай выявления опасного вредителя в персиках из Турции с начала года, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

"В морском порту "Новороссийск" при досмотре партии персиков, общим весом 90,8 тонны, прибывших из Турции, госинспекторами управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея были выявлены живые имаго карантинного объекта – западного (калифорнийского) цветочного трипса", – говорится в сообщении. Ввоз зараженного груза был запрещен.

Уточняется, что с начала года это уже 14-й случай выявления этого карантинного вредителя в турецких персиках. По данным ведомства, общий объем зараженных партий составил более 156 тонн.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс — один из опаснейших вредителей цветов и переносчик вирусов растений. Карантинный объект обнаружен на более чем 500 видах растений 50 семейств. Наносит вред, повреждая декоративные и цветочные растения, а также снижает урожайность фруктовых, овощных и некоторых других культур. На поврежденных листьях появляются желтые некротические пятна, ткани подсыхают. В итоге листья увядают и опадают. Стебли на таких растениях искривляются, а плоды деформируются. В условиях крупных тепличных хозяйств трипс уничтожить практически невозможно.