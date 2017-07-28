В Алма-Ате скорая столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие

АЛМА-АТА, 28 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Четыре человека, в том числе 3-летний ребенок, пострадали в результате столкновения машины скорой помощи с легковой автомашиной в ночь на пятницу в Алма-Ате, сообщила пресс-служба городского управления здравоохранения.

По данным пресс-службы, после аварии за медицинской помощью обратились водитель и врач "скорой", 3-летний пациент, которого везли в больницу с предварительным диагнозом "острая пищевая инфекция", и сопровождавшая его мама.

"Ребенок был доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи, в приемном покое ребенок был обследован специалистами клиники, проведена краниография и дополнительные обследования, ребенок в госпитализации не нуждался. После этого ребенок был направлен в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу для дальнейшего обследования по показаниям, в приемном покое было рекомендовано госпитализация в стационар, родные ребенка отказались от госпитализации и направлен на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства", — говорится в сообщении.

Мама ребенка доставлена в многопрофильную клиническую больницу с предварительным диагнозом, "перелом поясничного позвонка". Окончательный диагноз будет установлен после проведения полного обследования врачами клиники.

Пострадавший в ДТП врач скорой помощи была госпитализирована в отделение нейрохирургии в состоянии "средней степени тяжести". Водитель скорой помощи с ушибами грудной клетки осмотрен врачами на месте происшествия. Ему была оказана необходимая помощь, после чего он был направлен на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства.