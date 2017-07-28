Суд оставил экс-главу департамента здравоохранения Приморья в СИЗО

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — РИА Новости. Суд после рассмотрения апелляции оставил в силе меру пресечения бывшему главе департамента здравоохранения Приморья Олегу Бубнову, который ранее также возглавлял медцентр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, арестованному по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, рассказали РИА Новости в прокуратуре Приморского края.

"Суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения Бубнову и оставил ее без изменения", — сказал представитель прокуратуры.

Бубнов распоряжением губернатора Приморья был снят с должности главы департамента здравоохранения 14 октября 2013 года после того, как 29 детей из села Новосысосевка попали в больницу из-за проб Манту. СК сообщал, что допустимая доза препарата была превышена в 2,5 тысячи раз. Позже Бубнов приступил к работе в новой должности главврача медицинского центра Дальневосточного федерального университета, он покинул пост в этом году. По ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой, с 21 июля он арестован на два месяца