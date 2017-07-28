На Дальнем Востоке сгорели около 3,7 тысячи гектаров леса за сутки

ХАБАРОВСК, 28 июл — РИА Новости. Пожары на Дальнем Востоке за минувшие сутки уничтожили 3,7 тысячи гектаров леса, что на треть меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает департамент лесного хозяйства в пятницу.

Ранее сообщалось, что в предыдущие сутки сгорели пять тысяч гектаров леса, почти вся эта площадь располагалась в Якутии.

"В минувшие сутки в ДФО горели 30 пожаров, из них 29 в Якутии и один в Сахалинской области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 3,7 тысячи гектаров. Вся площадь пришлась на Якутию. К утру пятницы ликвидировано два пожара, продолжают гореть 28 пожаров, из них 27 в Якутии и один на Сахалине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении возгораний работали 640 человек, почти 100 единиц техники, два воздушных судна.

Всего с начала пожароопасного периода этого года на Дальнем Востоке возникли 1,6 тысячи лесных пожаров на площади около 1,3 миллиона гектаров, из них почти 800 тысяч гектаров в Якутии.