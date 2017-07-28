На Камчатке река вышла из берегов из-за сильных дождей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАКТСКИЙ, 28 июл – РИА Новости. Из-за обильных дождей на Камчатке вышла из берегов река Амчигача, в результате чего в селе Усть-Большерецк подтоплены придомовые территории дачных участков и ряда других объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, сообщает краевой главк МЧС.
В зону подтопления попали 10 придомовых территорий дачных участков, полукилометровый участок внутрипоселковой грунтовой дороги. Кроме того, подтоплены территория бани, котельной и пекарни.
"В случае если рост воды в реке Амчигача продолжится, спасатели и пожарные будут готовы оказать людям необходимую помощь", — добавил представитель спасательного ведомства.