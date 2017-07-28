На Камчатке река вышла из берегов из-за сильных дождей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАКТСКИЙ, 28 июл – РИА Новости. Из-за обильных дождей на Камчатке вышла из берегов река Амчигача, в результате чего в селе Усть-Большерецк подтоплены придомовые территории дачных участков и ряда других объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, сообщает краевой главк МЧС.

"На Камчатке уровень воды в реке Амчигача в Усть-Большерецком районе составил 341 сантиметр. В ходе мониторинга, проведенного представителями пожарно-спасательного гарнизона и местной администрации, было выявлено, что река вышла из берегов", — говорится в сообщении.

В зону подтопления попали 10 придомовых территорий дачных участков, полукилометровый участок внутрипоселковой грунтовой дороги. Кроме того, подтоплены территория бани, котельной и пекарни.

Вместе с тем, как отмечают в МЧС, транспортное сообщение с селом Усть-Большерецк и жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.

"В случае если рост воды в реке Амчигача продолжится, спасатели и пожарные будут готовы оказать людям необходимую помощь", — добавил представитель спасательного ведомства.