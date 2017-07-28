В Орле возбудили дело после нападения психбольного с ножом на полицейских

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Уголовное дело по нескольким тяжким статьям возбуждено после того, как в Орле сбежавший из психиатрической больницы пациент ранил двоих полицейских, сообщило в пятницу региональное управление СК РФ.
Прибывших на место происшествия полицейских мужчина ранил ножом, выхватил табельное оружие у сотрудницы полиции, взял ее в заложники и пошел в центральный парк Орла. По пути он несколько раз выстрелил в сторону стражей порядка, которые прибыли на помощь коллегам. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД.
"Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 28-летнего жителя города Орла Александра Ларкина, подозреваемого в совершении преступлений… "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", — говорится в сообщении.
Следователи проверяют информация о самовольном уходе Ларкина из психиатрической больницы, где он находился на стационарном лечении.