В Орле возбудили дело после нападения психбольного с ножом на полицейских

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Уголовное дело по нескольким тяжким статьям возбуждено после того, как в Орле сбежавший из психиатрической больницы пациент ранил двоих полицейских, сообщило в пятницу региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что уроженец Орловской области 1989 года рождения накануне сбежал из психиатрической больницы, где проходил лечение. Попытавшись неудачно ограбить цветочный магазин, он сбежал на такси и, подъехав к дому на Воскресенском переулке, попытался проникнуть в одну из квартир.

Прибывших на место происшествия полицейских мужчина ранил ножом, выхватил табельное оружие у сотрудницы полиции, взял ее в заложники и пошел в центральный парк Орла. По пути он несколько раз выстрелил в сторону стражей порядка, которые прибыли на помощь коллегам. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД.

"Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 28-летнего жителя города Орла Александра Ларкина, подозреваемого в совершении преступлений… "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", — говорится в сообщении.

"Подозреваемый, находясь на лестничной площадке в доме 13 по переулку Воскресенскому города Орла, увидев прибывших по вызову граждан сотрудников полиции, бросил в их сторону зажигалку в форме ручной противопехотной осколочной гранаты, после чего, напал с ножом на сотрудницу полиции, причинив ей ранение кисти правой руки, далее нанес один удар ножом мужчине — сотруднику полиции, причинив ему ранение левого бедра", — сообщает подробности инцидента региональное СУСК.

Следователи проверяют информация о самовольном уходе Ларкина из психиатрической больницы, где он находился на стационарном лечении.