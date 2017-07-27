Бастрыкин поручил провести проверку после нападения леопарда на девочку

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения леопарда на девочку в контактном зоопарке в Саратове, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее региональное управление СК сообщило, что в среду во время посещения семьей контактного зоопарка на шестилетнюю девочку напал, предположительно, леопард. Ребенок получил травмы в области шеи и был госпитализирован. Врачи оценивают состояние девочки как удовлетворительное.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Саратовской области провести процессуальную проверку по факту травмирования ребенка при посещении контактного зоопарка в одном из торговых центров, расположенных на территории Фрунзенского района города Саратова", — говорится в сообщении.

Петренко сообщила, что СК устанавливает степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка; врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, жизни девочки ничего не угрожает. Проверка находится под контролем центрального аппарата СК РФ.