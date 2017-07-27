В МЧС назвали предварительную причину жесткой посадки Ан-2 на Кубани

КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Предварительной причиной жёсткой посадки самолёта на Кубани является неисправность топливной системы, сообщила в четверг пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Ранее со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СК России сообщалось, что в четверг около 20.15 при осуществлении сельхозработ между станицей Полтавской и хутором Телегин Краснодарского края самолет Ан-2 осуществил жесткую посадку в реку Ангелинский Ерик.
По данным ГУМЧС по Краснодарскому краю, самолет совершил жёсткую посадку в поле. "Предварительно, из-за неисправности топливной системы", — говорится в сообщении.
В результате происшествия погибших нет, два пилота получили повреждения.