В МЧС назвали предварительную причину жесткой посадки Ан-2 на Кубани

КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Предварительной причиной жёсткой посадки самолёта на Кубани является неисправность топливной системы, сообщила в четверг пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Ранее со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СК России сообщалось, что в четверг около 20.15 при осуществлении сельхозработ между станицей Полтавской и хутором Телегин Краснодарского края самолет Ан-2 осуществил жесткую посадку в реку Ангелинский Ерик.

По данным ГУМЧС по Краснодарскому краю, самолет совершил жёсткую посадку в поле. "Предварительно, из-за неисправности топливной системы", — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибших нет, два пилота получили повреждения.