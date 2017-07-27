В Орле госпитализировали полицейских, раненных пациентом психбольницы

ВОРОНЕЖ, 27 июл — РИА Новости. Двое полицейских, которые были ранены сбежавшим из психиатрической больницы в Орле пациентом, госпитализированы, однако угрозы их жизни нет, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что уроженец Орловской области, 1989 года рождения, накануне сбежал из психиатрической больницы, где проходил лечение. Попытавшись неудачно ограбить цветочный магазин, он сбежал на такси и, подъехав к дому на Воскресенском переулке, попытался проникнуть в одну из квартир.

Прибывших на место происшествия полицейских мужчина ранил ножом, выхватил табельное оружие у сотрудницы полиции, взял ее в в заложники и пошел в центральный парк Орла. По пути он несколько раз выстрелил в сторону стражей порядка, которые прибыли на помощь коллегам. Мужчину задержали сотрудники ГИБДД.

"Потерпевшие госпитализированы в медицинское учреждение. Полученные травмы не представляют угрозы их жизни", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как отмечает следствие, по завершению осмотра места происшествия "будет возбужден ряд особо тяжких составов преступлений в отношении задержанного лица".