После жесткой посадки Ан-2 на Кубани организовали проверку

КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Доследственная проверка по факту жесткой посадки самолета Ан-2 проводится на Кубани, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.

"Проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки самолета Ан-2 вблизи хутора Телегин Красноармейского района Краснодарского края. По версии следствия, в четверг около 20 часов 15 минут, при осуществлении сельхозработ между станицей Полтавской и хутором Телегин Краснодарского края, самолет Ан-2 осуществил жесткую посадку в реку Ангелинский Ерик", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, самолетом управляли два пилота, оба остались живы, отделавшись небольшими повреждениями.

Уточняется, что следователи выехали на место происшествия.