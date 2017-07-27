Более семи тысяч человек остались без электричества в Рязанской области

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Около 7,1 тысячи человек остались без электричества в Рязанской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ в четверг.

"С 16.30 по настоящее время в результате неблагоприятных погодных условий (гроза) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал "МРСК Центра и Приволжья" – "Рязаньэнерго")… Мощность отключенных потребителей – 1,4 МВт", — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения, отмечают в ведомстве.

К аварийно-восстановительным работам, в частности, привлечены 16 бригад из 40 человек и 16 единиц специальной техники.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), замминистра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.