Пострадавших при пожаре на теплоходе в центре Москвы нет, сообщил источник

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на прогулочном теплоходе "Легенда" на Москве-реке в центре столицы нет, судно уже пришвартовано к пирсу, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о пожаре на площади три квадратных метра на прогулочном катере "Легенда" напротив дома №1 по Гончарной набережной. Возгорание произошло на кухне судна из-за неосторожного обращения с огнем. По данным главного управления МЧС, после ЧП катер самостоятельно покинул 121 человек.

"Пострадавших нет, проводится расследование", — сказал собеседник агентства, добавив, что сразу после инцидента судно было пришвартовано к пирсу.

​По его словам, прогулочный теплоход "Легенда" принадлежит ООО "Столичная судоходная компания".