Более 120 человек покинули загоревшийся в центре Москвы прогулочный катер

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Свыше 120 человек самостоятельно покинули прогулочный катер, загоревшийся на Москве-реке в центре столицы, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС.
"До прибытия спасателей катер самостоятельно покинул 121 человек", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, пожар произошел на кухне катера из-за неосторожного обращения с огнем.
При этом очевидцы ранее сообщали РИА Новости, что на борту прогулочного катера находилось 25-30 человек.
Прогулочный катер загорелся на Москве-реке в центре столицы https://t.co/xVjYgUYKdV pic.twitter.com/0Kogw8PMdX— IZ.RU (@izvestia_ru) 27 июля 2017 г.