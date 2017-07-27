Более 120 человек покинули загоревшийся в центре Москвы прогулочный катер

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Свыше 120 человек самостоятельно покинули прогулочный катер, загоревшийся на Москве-реке в центре столицы, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре на площади три квадратных метра на прогулочном катере "Легенда" напротив дома №1 по Гончарной набережной.

"До прибытия спасателей катер самостоятельно покинул 121 человек", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, пожар произошел на кухне катера из-за неосторожного обращения с огнем.

При этом очевидцы ранее сообщали РИА Новости, что на борту прогулочного катера находилось 25-30 человек.

​