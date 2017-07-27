К тушение пожаров в ЯНАО привлекут второй самолет МЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Второй самолет Бе-200 МЧС РФ будет задействован на тушении лесных пожаров в ЯНАО, сообщило в четверг правительство региона.

"На заседании окружной комиссии по предотвращению ЧС (КЧС) по природным пожарам сегодня было озвучено, что еще один самолет Бе-200 МЧС РФ поступит в распоряжение ямальских спасателей и будет задействован на тушении в арктическом регионе", — говорится в сообщении.

Учитывая необходимость оперативной заправки самолета с соответствующего по параметрам водоема, было принято решение об установлении особого режима пользования участком реки Обь в районе поселка Горнокнязевск. С четверга и до особого распоряжения полоса забора воды на реке Обь в районе поселка Горнокнязевск под Салехардом будет закрыта для лодок. Управление МЧС России по ЯНАО совместно с ответственными службами и администрациями поселений организует оповещение местного населения о закрытии водоема на время пожаротушения. Участок реки не является судоходным, но местные жители используют его в своих целях. Оградительные посты будут установлены в ближайшее время.

Также принято решение о доставке на Ямал еще 100 десантных пожарных из Улан-Удэ.

По последним на день четверга, в муниципальных образованиях автономного округа работы проводятся на площади возгорания свыше 22 тысяч гектар, в зоне контроля — еще более 8 тысяч гектар. Наибольшие силы привлечены в Приуральский, Шурышкарский и Надымский районы. Всего задействовано свыше 620 человек личного состава подразделений, 17 бортов авиации. Кроме того, в наиболее напряжённых точках работают два вертолета Ми-8, самолет-амфибия Бе-200 и борт Ил-76.

За сутки воздушные суда совершили 166 вылетов, в очаги возгорания сброшено свыше 800 тонн воды. С учетом объемов сливов авиации Авиалесохраны за сутки на лесной фонд и тундру сброшено порядка 1 тысячи тонн воды. Частота вылетов будет увеличиваться, добавляют власти.

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