На Москве-реке загорелся прогулочный катер

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Пожар возник в четверг днем на прогулочном катере на Москве-реке в центре столицы, возгорание удалось ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС.

"Возгорание на площади три квадратных метра ликвидировано до прибытия подразделений МЧС", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, пожар произошел на прогулочном катере "Легенда". Катер находился напротив дома №1 по Гончарной набережной. Обстоятельства возгорания уточняются.

При этом очевидцы ранее сообщали, что на борту прогулочного катера находилось 25-30 человек.