Астраханские полицейские разыскивают пропавшую десятилетнюю девочку

КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Полиция в Астраханской области разыскивает 10-летнюю девочку, которая вышла в среду днем из дома и до сих пор не вернулась, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Уточняется, что в среду вечером в полицию обратилась 34-летняя жительница села Началово, сообщившая, что около трех часов дня из дома ушла и до сих пор не вернулась её 10-летняя дочь Анастасия Корытова.

"Территория муниципального образования разбита на сектора. В настоящее время в розыскных мероприятиях задействовано порядка 50 полицейских в составе восьми поисковых групп. Из областного центра в населённый пункт прибыли приданные силы – сотрудники патрульно-постовой службы, спецвзвода оперативного реагирования ДПС, Росгвардии, волонтёры и представители казачества", – говорится в сообщении.

Приметы девочки: на вид 10-11 лет, рост 120-130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые ниже плеч (собраны в хвост), глаза тёмно-карие, кожа смуглая. Была одета в чёрные шорты, майку зелёного цвета и розовые шлепки.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, незамедлительно сообщить по телефонам: +7 (8512) 40-08-24, +7 (8517) 5-22-02 либо 102.