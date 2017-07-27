Под Ростовом возбудили дело против матери, оставившей младенца в песочнице

КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении матери, оставившей свою 4-месячную дочь ночью на детской площадке в Волгодонске, сообщает пресс-служба ГУМВД по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гуляла с ребенком на детской игровой площадке во дворе одного из многоквартирных домов в Волгодонске. По данным ведомства, в темное время суток, оставив четырехмесячную дочь на лавочке, женщина вернулась домой. Около часа ночи девочку обнаружили местные жительницы и передали правоохранителям.

Как добавили в ведомстве, у подозреваемой также есть пятилетняя дочь. Уточняется, что женщину уже привлекали к административной ответственности за "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме того, она состоит на учете в ПДН.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка", — уточнили в главке.

Полицейские намерены передать собранные материалы в суд для рассмотрения вопроса о лишении женщины родительских прав.