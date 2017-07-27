Под Ростовом возбудили дело против матери, оставившей младенца в песочнице

КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении матери, оставившей свою 4-месячную дочь ночью на детской площадке в Волгодонске, сообщает пресс-служба ГУМВД по Ростовской области.
Как сообщалось ранее, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гуляла с ребенком на детской игровой площадке во дворе одного из многоквартирных домов в Волгодонске. По данным ведомства, в темное время суток, оставив четырехмесячную дочь на лавочке, женщина вернулась домой. Около часа ночи девочку обнаружили местные жительницы и передали правоохранителям.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка", — уточнили в главке.
Полицейские намерены передать собранные материалы в суд для рассмотрения вопроса о лишении женщины родительских прав.