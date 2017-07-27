Депутаты в Пермском крае пожаловались на попытки подкупа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Муниципальные депутаты в Пермском крае пожаловались в избирательную комиссию на подкуп со стороны неизвестных лиц, которые просили за деньги поставить подписи за кандидатов в губернаторы Константина Окунева и Олега Хараськина для прохождения ими муниципального фильтра, сообщила РИА Новости в четверг представитель регионального избиркома.

Окунева выдвинула в губернаторы партия "Города России", Хараськина – партия "Великое Отечество".

"Поступили жалобы о действиях неизвестных лиц в пользу кандидатов Окунева и Хараськина", — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что жалобы поступили из Добрянского района и города Губаха. "Обе жалобы направлены в прокуратуру для установления фактов", — добавила представитель избиркома.

Окунев в беседе с РИА Новости назвал предположения о том, что он мог подкупать депутатов, бредом. "Не вижу смысла комментировать этот бред!.. Сейчас мы с юристами рассматриваем этот вброс с точки зрения возможности подачи заявления на возбуждение уголовного дела за клевету", — отметил кандидат.

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Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 16.8% Большими реальными сроками

33.2% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.9% Запретом занимать руководящие должности

19.5% Разве что высшая мера поможет

26.5% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Комментарием Хараськина РИА Новости пока не располагает.

Для регистрации на пост губернатора кандидатам необходимо было собрать подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах.

В феврале губернатор Пермского края Виктор Басаргин ушел в отставку. Врио губернатора был назначен Максим Решетников. Законодательное собрание Пермского края назначило выборы губернатора региона на единый день голосования 10 сентября.