Депутаты в Пермском крае пожаловались на попытки подкупа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Муниципальные депутаты в Пермском крае пожаловались в избирательную комиссию на подкуп со стороны неизвестных лиц, которые просили за деньги поставить подписи за кандидатов в губернаторы Константина Окунева и Олега Хараськина для прохождения ими муниципального фильтра, сообщила РИА Новости в четверг представитель регионального избиркома.
"Поступили жалобы о действиях неизвестных лиц в пользу кандидатов Окунева и Хараськина", — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что жалобы поступили из Добрянского района и города Губаха. "Обе жалобы направлены в прокуратуру для установления фактов", — добавила представитель избиркома.
Окунев в беседе с РИА Новости назвал предположения о том, что он мог подкупать депутатов, бредом. "Не вижу смысла комментировать этот бред!.. Сейчас мы с юристами рассматриваем этот вброс с точки зрения возможности подачи заявления на возбуждение уголовного дела за клевету", — отметил кандидат.
16.8%Большими реальными сроками
33.2%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.9%Запретом занимать руководящие должности
19.5%Разве что высшая мера поможет
26.5%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
Для регистрации на пост губернатора кандидатам необходимо было собрать подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах.
В феврале губернатор Пермского края Виктор Басаргин ушел в отставку. Врио губернатора был назначен Максим Решетников. Законодательное собрание Пермского края назначило выборы губернатора региона на единый день голосования 10 сентября.