В Москве девушка сумела отбиться от пьяного насильника

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пьяный мужчина пытался изнасиловать девушку в Москве, но, получив отпор, скрылся, оставив на месте преступления свой паспорт, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, преступление 29-летний подозреваемый совершил ночью 7 июля. "Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на лестничной площадке жилого дома на улице Краснополянской совершил в отношении ранее незнакомой девушки насильственные действия сексуального характера, а также попытался ее изнасиловать", — сказала Иванова.

По ее словам, жертва дала насильнику отпор и он не смог довести свой преступный умысел до конца, скрывшись с места преступления. Но убегая мужчина не заметил, что обронил свой паспорт, который обнаружили правоохранители. В документе не было отметки о регистрации в России.

Нападавшего задержали и уже предъявили ему обвинение в насильственных действиях сексуального характера и в покушении на изнасилование. Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.