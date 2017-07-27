Жителя Татарстана подозревают в участии в незаконном военном формировании

КАЗАНЬ, 27 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Управление ФСБ России по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении жителя республики, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании в качестве боевика, сообщает ведомство.

"Управлением ФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье "организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем" в отношении жителя Татарстана Шайхиева М.З., 1985 года рождения", — говорится в сообщении.

По информации УФСБ, в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что Шайхиев в декабре 2008 года выехал в афгано-пакистанскую зону в целях вступления в структурное звено запрещенной в РФ международной террористической организации "Движение Талибан"*.

"В 2014 году Шайхиев через территорию Турции въехал в Сирийскую Арабскую Республику, где добровольно вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований. В настоящее время в составе вооруженного формирования выполняет функции боевика", — отмечает ведомство.