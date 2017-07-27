Расследование дела о крушении вертолета на Телецком озере приостановлено

БАРНАУЛ, 27 июл – РИА Новости. Расследование дела о крушении вертолета Robinson R-66, упавшего в феврале в акватории Телецкого озера с пятью пассажирами на борту, приостановлено, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова.

"Принято решение приостановить предварительное следствие по факту крушения вертолета на основании п. 1 ч. 1 208 УПК РФ – в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", — сказала Стрижова.

Ранее на официальном сайте Росавиации было опубликовано решение не возобновлять поиски вертолета в Телецком озере в связи с их нецелесообразностью.

По предварительным данным, 12 февраля 2017 года, вертолет с пятью пассажирами на борту через минуту после взлета упал в Телецкое озеро. На его борту в числе пассажиров находился бывший вице-премьер Республики Алтай, известный бизнесмен Анатолий Банных. Поиски вертолета были приостановлены через месяц после крушения, за это время удалось обнаружить тело одной из погибших – жены летчика.