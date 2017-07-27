ВОРОНЕЖ, 27 июл — РИА Новости. МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в Воронежской области в пятницу, 28 июля, из-за 37-градусной жары, спасатели объявили штормовое предупреждение.

Природные пожары в 2010 году уничтожили в Воронежской области около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Причиной возгораний стала не только аномальная жара, но и нарушение правил противопожарной безопасности в лесах.

"Со второй половины дня 28 июля в центральной части Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс горимости", — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По данным спасателей, температура воздуха в регионе поднимется до 37 градусов.

"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен консультативный доклад "Штормовое предупреждение": днем 28 июля местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара", — отмечает управление МЧС.

Сейчас в Воронеже 29 градусов, в середине дня столбик термометра поднимется до 31.

Спасатели поясняют, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести к трагедиям на воде. Спасатели рекомендуют пить больше жидкости, не проводить время на солнце и не купаться на необорудованных пляжах.