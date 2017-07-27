В Екатеринбурге проверят данные о переломе позвоночника у клиентки салона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. В Екатеринбурге следователи начали проверку информации о том, что в одном из спа-салонов города посетительница получила перелом позвоночника, сообщает в четверг СУ СК по Свердловской области.

Как уточняет управление, в местных СМИ появилась информация о том, что во время сеанса массажа сотрудница салона "слишком сильно согнула" спину клиентки. Сообщалось, что посетительница обратилась в больницу, где у нее диагностировали перелом позвонка.

"Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург… организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации об оказании услуг ненадлежащего качества в спа-салоне", — уточняет ведомство.

По информации управления, следствие намерено опросить как пострадавшую женщину, так и представителей спа-салона, а также истребовать и изучить документы, на основании которых салон осуществляет свою деятельность.