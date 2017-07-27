ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. В Екатеринбурге следователи начали проверку информации о том, что в одном из спа-салонов города посетительница получила перелом позвоночника, сообщает в четверг СУ СК по Свердловской области.
"Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург… организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации об оказании услуг ненадлежащего качества в спа-салоне", — уточняет ведомство.
По информации управления, следствие намерено опросить как пострадавшую женщину, так и представителей спа-салона, а также истребовать и изучить документы, на основании которых салон осуществляет свою деятельность.