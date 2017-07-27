В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за сильного дождя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Вытегорском районе Вологодской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за проливного дождя, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В ночь на четверг на Вытегру обрушился проливной дождь, который не прекращается до сих пор. Сильные осадки привели к подтоплению 30 приусадебных участков, эвакуировано около 50 человек.

Как отмечается в сообщении, мобилизован личный состав Арктического спасательного центра "Вытегра", а также 7-го отряда Федеральной противопожарной службы. В зоне ЧП работает сводная группировка спасателей, энергетиков, специалистов дорожных и коммунальных служб: 77 человек и 26 единиц техники, в том числе лодки и беспилотные летательные аппараты.

"По прогнозам синоптиков, сильные осадки в Вытегорском районе не прекратятся еще несколько часов. На борьбу со стихией брошены лучшие силы спасательного центра МЧС, оснащенные современной техникой и средствами связи. Ситуация находится под контролем, но в случае необходимости мы готовы усилить группировку специалистами из соседних районов области", — отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.

На время проведения аварийно-спасательных работ было отключено электроснабжение центральной части города (19 жилых домов и 7 социально-значимых объектов). При этом часть объектов была переведена на питание дизельного электрогенератора. По состоянию на 10.00 электроснабжение полностью восстановлено.

В настоящее время энергетики и спасатели ведут обход приусадебных участков и придомовых территорий в районе подтопления.