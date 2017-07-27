СК проверяет данные об исчезновении моряка с судна в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту исчезновения моряка с российского судна "Николай Касаткин" в Японском море, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что береговая охрана Японии ищет в Японском море моряка с российского рефрижераторного судна "Николай Касаткин", который пропал с корабля, возможно, что он упал за борт. В поисково-спасательных операциях задействованы несколько катеров и самолет.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводится процессуальная проверка по факту исчезновения моряка с борта рефрижераторного судна "Николай Касаткин" в Японском море, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

Судно "Николай Касаткин" следовало из Пусана в Охотское море. По данным следователей, отсутствие третьего помощника капитана было обнаружено в среду. О происшествии оповещены ближайшие суда и береговая охрана Японии, подан сигнал бедствия "Человек за бортом", ведутся поиски.