Члены ОПГ получили до шести лет за махинации с московскими банками

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Таганский районный суд Москвы приговорил к тюремному заключению семерых участников организованной группы за хищение более 98 миллионов рублей у клиентов московских банков, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Ранее стало известно, что участники ОПГ изготавливали фиктивные документы с данными клиентов банков и получали доступ к совершению финансовых операций по открытым счетам. Таким способом обвиняемые похитили деньги нескольких вкладчиков, общая сумма материального ущерба превысила 98 миллионов рублей.

"На основании материалов уголовного дела, расследованного СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве, Таганским районным судом в отношении семи фигурантов по факту мошенничества вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет", — говорится в сообщении.

По данным МВД, следствие установило, что обвиняемые причастны еще к четырем эпизодам, связанным с покушением на мошенничество на сумму свыше 200 миллионов рублей, которое не было доведено до конца по независящим от злоумышленников обстоятельствам.

В декабре 2015 года членов группы задержали полицейские, затем шестерых из них арестовали, еще один находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.