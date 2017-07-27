В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Аварийно-восстановительные бригады устраняют последствия разгерметизации газопровода на севере Свердловской области, сообщает в четверг региональное ГУМЧС.

По данным ведомства, в результате разгерметизации работа газотранспортной системы не нарушилась. Никто не пострадал, угрозы окружающей среде и населенным пунктам нет. По информации ГУМЧС, обошлось без возгорания леса.

"Аварийно-восстановительные бригады ООО "Газпром трансгаз Югорск" ликвидируют последствия разгерметизации магистрального газопровода "Игрим-Серов-Нижний Тагил" диаметром 1020 миллиметра в 21 километр на северо-восток от города Ивделя. Специалистами проведены работы по прекращению подачи газа на поврежденный участок. На место происшествия следует оперативная группа МЧС", — уточняет управление.