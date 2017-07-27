В Японском море ищут пропавшего с рефрижератора российского моряка

ТОКИО, 27 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Береговая охрана Японии ищет в Японском море моряка с российского рефрижераторного судна "Николай Касаткин", который пропал с корабля, сообщило агентство Киодо.

"Существует вероятность, что моряк упал за борт", — сообщили агентству источники в береговой охране, добавив, что вся информация по инциденту была передана в отделение в городе Мидзуру префектуры Киото.

По предварительной информации, о пропаже 32-летнего россиянина стало известно поздно вечером в среду, когда моряк не вышел на вечернюю вахту. В поисково-спасательных операциях задействованы несколько катеров и самолет.

Российское рефрижераторное судно "Николай Касаткин", водоизмещение которого составляет 796 тонн, следовало из порта Пусан в Южной Корее в Россию.