В Приморье два мотоциклиста без прав погибли при столкновении на трассе

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Два мотоциклиста без водительских прав погибли при столкновении под Артемом в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.

"Установлено, что на подъезде к городу Артему водитель мотоцикла Хонда при движении из Владивостока в сторону Находки совершил столкновение с попутно движущимся мотоциклом Кавасаки. В результате ДТП оба 25-летних мотоциклиста погибли на месте. При проверке установлено, что водители не имели права управления транспортными средствами", — говорится в сообщении.

По данным полиции, с начала лета в крае произошло 51 ДТП с участием мототранспорта, в которых 8 человек погибли, а 57 – травмировались.