Житель Чувашии получил 12,5 года колонии за сексуальное насилие над детьми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Суд в Чувашии приговорил 49-летнего местного жителя к 12,5 годам колонии за совершение насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек, которые являлись сестрами и проживали с родителями по соседству с осужденным, сообщило СУСК РФ по региону.

Суд установил, что преступление произошло 30 апреля в одном из населенных пунктов Красночетайского района.

"Мужчина зашел в соседский дом, и, воспользовавшись отсутствием взрослых, совершил действия сексуального характера в отношении их 10-летней дочери хозяев, но ей удалось вырваться и спрятаться в одной из комнат. Тот начал искать девочку, и в это время домой вернулась ее 13-летняя сестра, в отношении которой мужчина совершил развратные действия. Этой девочке тоже удалось вырваться и выбежать во двор", — говорится в сообщении.

Уточняется, что во дворе девочка встретила свою мать, которая возвращалась с работы. Увидев ее, мужчина покинул дом, убежав через огород, однако вскоре его задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил мужчину к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.