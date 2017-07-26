Следователи допросят ребенка, блуждавшего двое суток в лесу под Брянском

БРЯНСК, 26 июл – РИА Новости. Следователи проведут экспертизы и допросят восьмилетнего мальчика, двое суток блуждавшего в лесу под Брянском, чтобы предупредить повторение подобных случаев, сообщает СУ СК по региону.

Ребенок пропал в понедельник утром. По данным следствия, он выехал из деревни Корчминка Брянского района. В последний раз мальчика видели в магазине в поселке Глаженка, куда он приехал на велосипеде за мороженым. Позднее в ходе поисковых мероприятий был обнаружен велосипед. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления "убийство малолетнего". Масштабные поиски велись в лесу двое суток, были задействованы силы спецслужб и поисковые отряды. Мальчика обнаружили в лесу утром в среду, он доставлен в медучреждение.

"Расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 8-летнего мальчика, поиски которого успешно завершены, будет продолжено до полного выяснения всех обстоятельств происшедшего", — отмечается в сообщении.

Как уточняет СК, следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. С разрешения врачей ребенка в присутствии законных представителей допросят следователи, будет проведена судебно-медицинская экспертиза и допрошены другие лица, обладающие информацией.

Как поясняет следствие, это необходимо для того, чтобы предупредить повторение подобных случаев.