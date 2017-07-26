СК проверяет информацию о содержании мужчины в рабстве под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 26 июл — РИА Новости. Доследственная проверка информации о находившемся в рабстве мужчины начата в Воронежской области, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"Сегодня в эфире "Первого канала" вышел очередной выпуск ток-шоу "Мужское / Женское", в котором 53-летний мужчина рассказал о том, что он более года незаконно удерживался в городе Россошь Воронежской области в семье цыган, а затем у местного фермера", — говорится в сообщении.

По данным следствия, героя телепередачи заставляли бесплатно выполнять тяжелую работу по хозяйству, плохо кормили, унижали.

"Мужчина бы лишен возможности добровольно покинуть место своего пребывания; в правоохранительные органы с заявлением о привлечении его истязателей к ответственности не обращался", — сообщает следствие.

В ходе начатой процессуальной проверки будут устанавливаться лица, причастные к совершению противоправных действий в отношении мужчины, опрошены возможные свидетели преступления.