В Ростове-на-Дону женщина получила три года колонии за подготовку теракта

КРАСНОДАР, 26 июл — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в среду приговорил к трем годам колонии общего режима Викторию Семенову за подготовку взрыва в одном из самых больших торгово-развлекательных комплексов Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд приговорил Семенову к трем годам общего режима", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о трех фигурантках подготовки теракта в Ростове-на-Дону в 2015-2016 годах. Татьяна Карпенко и Наталья Гришина обвиняются в приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывных устройств. Во время предварительного слушания подсудимые вину не признали. По версии следствия, женщины пытались склонить жительницу Ставропольского края Викторию Семенову к совершению самоподрыва.

Семенова ранее признала вину и заключила досудебное соглашение. Согласно обвинительному заключению, взрывное устройство для совершения теракта пряталось именно по месту ее жительства — под диваном.

Как уточнили ранее в суде, женщина являлась сторонницей экстремистских и радикальных взглядов в исламе и была намерена совершить террористический акт под видом религиозного самоубийства.