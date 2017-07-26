Прокуратура проверит появление маслянистого пятна в пруду в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Прокуратура в Екатеринбурге организовала проверку информации о появлении маслянистого пятна в акватории городского пруда, сообщает в среду надзорное ведомство Свердловской области.

"Прокуратура города Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ в связи с возможным загрязнением акватории городского пруда в непосредственной близости от Макаровского моста. К проведению проверки привлечены специализированные надзорные и контролирующие органы, в том числе МБУ "Инспекция охраны окружающей среды города Екатеринбург", — говорится в сообщении.

В среду департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу провел надзорные мероприятия в связи с появлением маслянистого пятна в акватории пруда, по итогам выезда составлен акт.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе причины загрязнения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавляет надзорное ведомство.