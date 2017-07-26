Прокуратура начала проверку после отравления рабочих в Новой Москве

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку по факту отравления 56 рабочих в новой Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с массовым отравлением строителей в бытовом городке, расположенном рядом с деревней Сосенки в Новомосковском административном округе, прокуратура города Москвы организовала проведение проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства", — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, накануне вечером работники пожаловались на недомогание после ужина в пункте питания, оборудованном в строительном бытовом городке. Как сообщили в прокуратуре, за медицинской помощью обратились 56 работников, из которых 42 были госпитализированы.

Отмечается, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.

Как сообщили ранее в столичном управлении Роспотребнадзора, свыше 40 строителей, работающих в деревне Сосенки в новой Москве, получили пищевую токсикоинфекцию. Расположенная на строительном объекте столовая представляет собой помещение без центрального водоснабжения и канализации. За питание отвечала подрядная организация, доставлявшая в столовую готовые блюда. Утром в среду столовую опечатали, сотрудники Роспотребнадзора начали расследование: взяты пробы продуктов, воды, смывы с оборудования.

После массового отравления 14 человек получили помощь амбулаторно, 42 госпитализированы во 2-ю инфекционную клиническую больницу Москвы в состоянии средней тяжести, сообщил ранее источник РИА Новости в экстренных службах.