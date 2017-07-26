На Урале задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы в Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над 6-летней девочкой в деревне Полетаево-2, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

"Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ непосредственно после совершения преступления. В настоящее время планируется предъявить подозреваемому обвинение, ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Следствие считает, что в понедельник вечером в заброшенном доме в деревне Полетаево-2 Сосновского района 28-летний местный житель совершил преступление против половой неприкосновенности 6-летней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи УК РФ "Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.